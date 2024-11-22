Aydın Büyükşehir Belediyespor, Zerenspor ile Karşılaşacak

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SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Aras Kargo'yu 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Başkent temsilcisi Zerenspor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta müsabakası saat 15.00'te başlayacak. Maçın bilet fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan Aydın ekibi 10'uncu sırada, 5 galibiyeti bulunan Zerenspor ise 8'inci basamakta yer alıyor.

Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Aras Kargo ise İstanbul deplasmanında 15.30'da Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.