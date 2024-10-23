VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u yenerek galibiyet özlemine son vermenin sevincini yaşıyor. Bu sezon çıktığı ilk 3 maçı kaybeden Aydın ekibi, rakibini evinde zorlu mücadele sonrası 3-1'le geçip kötü gidişe son verdi. Aydınlı voleybolcular Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından sezonun ilk galibiyetini taraftarla birlikte kutladı.
Son Dakika › Spor › Aydın Büyükşehir İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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