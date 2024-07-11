Aydın\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Voleybol Turnuvası başladı

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Aydın'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Voleybol Turnuvası başladı.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvası, Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ilk müsabakalarla başladı. Turnuvaya, Aydın Valiliği, Germencik Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere 8 farklı kurumdan takımlar katılım sağlıyor. 10 Temmuz'da başlayan turnuvanın açılış maçı, Aydın Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında gerçekleşti. Günün ikinci maçında Germencik Kaymakamlığı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Her iki maçta da takımlar, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Turnuva boyunca yapılacak müsabakalarla heyecan devam edecek. Takımlar, grup maçlarında gösterdikleri performansla finale kalmak için mücadele edecekler. 22 Temmuz'da Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan final müsabakası ile turnuva sona erecek

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Bu önemli etkinliğe katılım sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz. 15 Temmuz şehitlerimizi anmak ve demokrasimizin önemini vurgulamak adına düzenlenen bu turnuvada, tüm katılımcılara başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN