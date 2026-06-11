Aydın\'da turnuva heyecanı sona erdi, dereceye giren takımlar belli oldu

Ulusal Spor Projeleri kapsamında Aydın'da düzenlenen 3x3 Basketbol ve 5x5 Futbol turnuvaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesinin ardından tamamlanırken, dereceye giren takımlar da belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Spor Projeleri kapsamında Aydın'da düzenlenen 3x3 Basketbol ve 5x5 Futbol turnuvaları tamamlandı. Genç sporcuların yoğun katılım gösterdiği organizasyonda takımlar, hem takım ruhunu hem de fair-play anlayışını sahaya yansıtarak kıyasıya mücadele etti. Aydın'da gerçekleştirilen turnuvalar boyunca sergilenen performanslar izleyicilere heyecanlı anlar yaşatırken, gençlerin spora olan ilgisi ve yetenekleri de dikkat çekti. Müsabakalar sonucunda 5x5 futbol erkekler kategorisinde Emual FL takımı birinci olurken, Cüneyt Doğruer takımı ikinci sırada yer aldı. 3x3 basketbol erkekler kategorisinde Dört Renk takımı turnuvayı birincilikle tamamlarken, Ortaklar Magic takımı da ikinci oldu. 3x3 basketbol kızlar kategorisinde ise İncirliova Belediyespor şampiyon olurken, Pile Efsaneleri takımı ikinci sırayı elde etti. - AYDIN