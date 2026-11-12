Aydın\'da 4. sınıf öğrencileri Spora İlk Adım projesinde farklı branşları deniyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Spora İlk Adım" projesiyle ilkokul 4. sınıf öğrencileri farklı spor branşlarıyla buluşarak sportif becerilerini geliştiriyor.

Aydın'da ilkokul öğrencilerinin sporla tanışmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Spora İlk Adım" projesi kapsamında antrenmanlar aralıksız sürüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile 4. sınıf öğrencileri, branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde farklı spor dallarında eğitim alıyor. Gerçekleştirilen antrenmanlarda hem eğlenceli vakit geçiren hem de sportif becerilerini geliştiren çocuklar, farklı branşları deneyimleyerek kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında takım ruhunun benimsenmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Minik öğrenciler, kendilerini geliştirmek ve yeni spor dallarıyla tanışmak için antrenmanlarına devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Spora İlk Adım Projesi ile ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizi farklı spor branşlarıyla buluşturuyoruz. Gerçekleştirilen antrenmanlarla çocuklarımızın sportif becerilerini geliştirmelerini, takım ruhunu benimsemelerini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.