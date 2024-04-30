Aydın'da Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlik Bölge Finalleri Sonuçlandı - Son Dakika
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Aydın'da Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlik Bölge Finalleri Sonuçlandı

Aydın\'da Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlik Bölge Finalleri Sonuçlandı

Aydın'da düzenlenen Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlik Bölge Finalleri turnuvası sona erdi. 18 kız ve 23 erkek sporcunun katıldığı müsabakalarda Afyonkarahisarlı iki sporcu şampiyon oldu. Selanay Yılmaz kızlar kategorisinde, Mücahit Kaan Uygun ise erkekler kategorisinde birinci oldu. Afyonkarahisarlı sporcular, gösterdikleri performansla Ege bölgesini temsil etmeye hak kazandı ve Türkiye finallerinde yarışacaklar. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporculara başarılar diledi. Antrenör İbrahim Akça ise sporcularının başarılarından dolayı memnuniyetini ifade etti ve gurur duyduklarını belirtti.

30.04.2024 11:41
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Aydın'da büyük bir heyecana sahne olan Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlig Bölge Finalleri turnuvası sona erdi. 18 kız ve 23 erkek sporcunun katıldığı müsabakalarda Afyonkarahisarlı iki sporcu şampiyon oldu.

Heyecan dolu maçlarda kazananlar belli oldu. Kızlar kategorisinde Selanay Yılmaz finalde zorlu rakibini yenerek galibiyete imza attı. Erkekler de ise Mücahit Kaan Uygun, finalde heyecan dolu maçın sonunda rakibini yenerek bölge şampiyonu oldu.

Böylelikle göstermiş oldukları yüksek performans sayesinde Afyonkarahisarlı sporcular Ege bölgesini temsil etmeyi hak kazandı. Sporcular antrenör İbrahim Akça'nın rehberliğinde Türkiye finallerinde yarışacaklar.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Antrenör İbrahim Akça, sporcularının başarılarından dolayı çok memnun olduğunu ifade etti. Akça, sözlerine şunu ekledi: "Sporcularımız turnuvada büyük bir mücadele sergiledi. Bu mücadeleyi başarıyla taçlandırarak bizlere büyük bir gurur yaşattı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlik Bölge Finalleri Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlik Bölge Finalleri Sonuçlandı - Son Dakika
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