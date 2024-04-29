Aydın\'da İlkokul Öğrencilerine Spor Eğitimi

Spor

Aydın'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" projesi ile sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde öğrenciler hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitimenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri de sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi programı kapsamında öğrencilerimiz farklı branşlarda antrenmanlarla sporu keşfediyor ve geliştiriyorlar" ifadeleri yer aldı. - AYDIN