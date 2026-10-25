Aydın\'da Köşk İlçe Müdürlüğü kadın futsal takımı bölge finaline yükseldi

Aydın'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları Kadın Futsal Müsabakaları'nda mücadele eden Köşk İlçe Müdürlüğü Kadın Futsal Takımı, bölge finaline yükselme başarısı gösterdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları Kadın Futsal Müsabakaları'nda mücadele eden Köşk İlçe Müdürlüğü Kadın Futsal Takımı, bölge finaline yükseldi. Müsabakalar sonucunda bölge finallerine katılmaya hak kazanan Köşk ekibi, Muğla'da düzenlenecek karşılaşmalarda mücadele edecek. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bölge finalinde mücadele edecek takıma başarılar dileyerek yaptığı paylaşımda "İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları Kadın Futsal Müsabakaları kapsamında Köşk İlçe Müdürlüğü Kadın Futsal Takımı Bölge Finaline yükselmiştir. Muğla ilinde gerçekleşecek olan Bölge Finallerinde takımımıza başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.