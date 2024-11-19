Aydın'da Masa Tenisi Turnuvası Coşkusu - Son Dakika
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Aydın'da Masa Tenisi Turnuvası Coşkusu

Aydın\'da Masa Tenisi Turnuvası Coşkusu

Yurt Lig Projesi kapsamındaki masa tenisi turnuvasında 61 sporcu mücadele etti, dereceye girenler ödüllendirildi.

19.11.2024 16:15
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin katıldığı Yurt Lig Projesi kapsamında, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Kızlar ve Erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya, 61 genç sporcu katıldı.

Kızlar kategorisinde, Berin Menderes Yurt Müdürlüğü birinci olurken, Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğü ikinci, Efe Ayşe Yurt Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü birinciliği elde etti. Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü ikinci, Karacasu Yurt Müdürlüğü ise üçüncülükle turnuvayı tamamladı.

Turnuva sonrasında düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren genç sporculara madalya kupaları teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

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