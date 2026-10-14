Aydın'da masa tenisinde kadınlarda Gençlik ve Spor, erkeklerde Milli Eğitim kazandı - Son Dakika
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Aydın'da masa tenisinde kadınlarda Gençlik ve Spor, erkeklerde Milli Eğitim kazandı

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Aydın\'da masa tenisinde kadınlarda Gençlik ve Spor, erkeklerde Milli Eğitim kazandı
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Aydın'da Kamu Spor Oyunları masa tenisi turnuvasında kadınlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkeklerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu. Kadınlarda 3, erkeklerde 11 takımın katıldığı turnuvada Aydın İl Göç İdaresi her iki kategoride üçüncü sırada yer aldı.

Aydın'da Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında kadınlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkeklerde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinciliği elde etti.

Aydın'da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Kamu çalışanlarını spor etrafında buluşturmak ve kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuva, SKS Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde 3, erkekler kategorisinde ise 11 takımın katıldığı organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. İki gün boyunca devam eden karşılaşmalarda rekabetin yanı sıra centilmence mücadele ve takım ruhu da ön plana çıktı. Kadınlar kategorisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci olurken, Atatürk Devlet Hastanesi ikinci, Aydın İl Göç İdaresi ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinciliği elde etti. Nazilli Halk Eğitimi Müdürlüğü ikinci, Aydın İl Göç İdaresi ise üçüncü oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "SKS Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası'na katılım sağlayan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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