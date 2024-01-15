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Aydın'da Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları, 13 farklı okuldan yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Birbirinden yetenekli genç futbolcuların mücadele ettiği müsabakalar, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Aydın Anadolu Lisesi birinci olurken, Didim Zeynep Mehmet Dönmez MTAL ikinci, Söke MTAL üçüncü ve İncirliova Spor Lisesi dördüncü oldu. Ödül töreninde dereceye giren okullara madalya ve kupaları takdim edildi.

Aydın\'da Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
15.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 12:02
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları, futbolun heyecanını sahaya taşıyan genç yetenekleri bir araya getirdi.

Toplamda 13 farklı okuldan, yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen müsabakalar, futbol tutkunları için unutulmaz anlara sahne oldu.

Aydın'da özel bir okulun Anadolu Lisesi, rakiplerini geride bırakarak turnuvayı birinci sırada tamamladı. Didim Zeynep Mehmet Dönmez MTAL ikinci sırada yer alırken, Söke MTAL üçüncü ve İncirliova Spor Lisesi dördüncü sırada kendine yer buldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren okullara madalya ve kupaları takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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