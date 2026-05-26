Aydın'da Oryantiring Heyecanı - Son Dakika
26.05.2026 09:03
Dünya Oryantiring Haftası kapsamında Aydın'da düzenlenen etkinlikte 170 sporcu, Efeler Pınarbaşı Mesire Alanı'nda kurulan parkurda yön bulma, hız ve dikkat becerilerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Dünya Oryantiring Haftası kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aydın Oryantiring İl Temsilciliği koordinesinde Efeler ilçesi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen Dünya Oryantiring Günü etkinliği, 170 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcular, doğa içerisinde yön bulma, hız, dikkat ve strateji becerilerini sergileyerek keyifli ve rekabet dolu anlar yaşadı. Sporcular, doğayla iç içe parkurda yön bulma, hız, dikkat ve strateji becerilerini kullanarak kıyasıya mücadele etti. Etkinlik boyunca katılımcılar hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşadı. Oryantiring sporunun tanıtılması ve gençler arasında yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Programa ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Bay ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Harun Ergun da katılarak sporcularla bir araya geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

