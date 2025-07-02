Aydın\'da Spor Okulları Başladı

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın gerçekleştirildi.

Aydın il genelinde 17 ilçede ve 20 farklı branşta başlayacak olan eğitimler yıl boyunca devam edecek. Yüzmeden basketbola, geleneksel sporlardan atletizme kadar birçok branşta gerçekleştirilecek eğitimler, hem çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine destek olacak hem de özel bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak. Açılış programında konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, "Gayemiz, gençlerimizin serbest zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak, kendilerine olan güveni pekiştirmelerine yardımcı olmaktır. Toplumun her kesimini sporla buluşturmayı amaçlayan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ise yıl boyunca sürdürülecek etkinlikleriyle sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir" dedi. - AYDIN