Aydın'da Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası yapıldı

30.04.2022 19:46
Aydın'da Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Aydın'da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Aydın'da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Pınarbaşı mesire alanındaki Efeler Belediyesi Olimpik Tırmanma Duvarı'nda düzenlenen şampiyona, 4 kategoride 37 sporcu katıldı.

Küçük A-B Erkekler kategorisinde Mustafa Sacit Sümer, Genç Büyük Erkekler kategorisinde İkram Akyüz, Küçük A Gençler Büyük Kadınlar kategorisinde Gülay Sarı, Küçük B Kızlar kategorisinde ise Selma Cemrehan Azbay birinci oldular.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Çıldır, gazetecilere, kentte ilk kez Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığını söyledi.

Çıldır, "Şehrimizde ilk kez yapılan bu şampiyonada mutlu olduk. Bu yarışma bizim için bir çıraklık dönemi oldu. Bu ve buna benzer projelerin, fazlasını yapmaya hazırız. Önümüzdeki büyük şampiyonaları da burada yapmaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Şampiyonayı, Efeler Belediye Başkanvekili Abidin Arslan ve TDF Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin de izledi.

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Efeler, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'da Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
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