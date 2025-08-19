Aydın\'da Spor Yatırımları 7 Milyar TL\'yi Geçti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Aydın ziyareti öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Aydın'da devam eden ve tamamlanan yatırımların güncel rakamlarının toplamda 7 milyar TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, yatırımları tamamlanan 23 tesisin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'a gelecek. Bakan Bak'ın 22 Ağustos Cuma günü gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Bak'ın programı ve Aydın'daki spor yatırımları hakkında bilgilendirme yapan Müdür Yığmatepe, sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde ise 23 tesisin yapımının tamamlandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesindeki yatırımların devam edeceğini de vurgulayan Müdür Yığmatepe, açılışı yapılacak olan 23 tesisin yatırım bedellerinin güncel rakamlarla 6 milyar TL'nin üzerinde olduğunu, devam eden yatırımların ise 1 milyar TL civarında olduğunu ifade etti. İl genelindeki spor yatırımlarının toplam bedelinin 7 milyar TL'nin üzerinde olduğunu ifade eden Müdür Yığmatepe, gençlerin ihtiyaçlarını belirlemek için öncelikle şehri iyi tanımak gerektiğini vurguladı.

"En çok yatırım yapan kurumlardan birisiyiz"

Spor tesisleri açısından Aydın genelinde dokunmadıkları yer kalmadığını ifade eden Müdür Yığmatepe; "Cuma günü Bakanımız, toplu açılış töreni için Aydın'a gelecek. Bakanımız öncelikle ADÜ kampüsünde yapımı tamamlanan bin 982 kişilik yurdun açılışını gerçekleştirecek, ardından Binali Yıldırım Stadı'na geçerek yapımı tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan 23 tesisin toplu açılışını gerçekleştirecek. Spor yatırımları için şehri tanımak lazım, eksikleri görmek lazım. Bunun için de iyi analiz yapmamız lazım. Biz bu yatırımları görünür kılmak için bir araya geldik. Kamu kurumları arasında en çok yatırım yapan kurumlardanız. Spor tesisi açısından dokunmadığımız yer yok" dedi. - AYDIN