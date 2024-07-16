Aydın\'da Tırmanış Sporu Her Geçen Gün Büyüyor

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Dağcılık Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Şevki Çıldır, Tırmanış Sporunda Aydın'ın her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, sıfırdan başlayıp bugün 4 milli sporcuya ulaştıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde önemli sporcular yetiştiren Aydın'da, tırmanış sporuna olan ilgi de her geçen gün artıyor. Pınarbaşı mevkiinde kurulan açık hava tırmanış duvarında birçok kişiye tırmanışı sevdirdiklerini ve sporu anlattıklarını ifade eden Dağcılık Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Çıldır, sıfırdan başlayarak 2 yılda 4 milli sporcuya ulaştıklarını belirtti. Aydın'daki açık hava tırmanış duvarının kolay oluşmadığını ve aylarca kapı kapı dolaşıp, Spor Tırmanışı'nın Aydın'a uygun bir spor olduğunu anlata anlata yol aldıklarını ve 2020 yılında Efeler Belediye'nin bugünkü tesisin temelini attığını belirten Dağcılık Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Şevki Çıldır, "2020 yılında dönemin belediye başkanı yapılması yönünde talimat verdi. 2021 yılında bu tesisi faaliyete geçirdik. Daha önce spor tırmanışı ile ilgili bir tesis olmadığı için yetişmiş sporcumuz da olmadı. Biz kurslarımıza başladık. Bazı katı kurallar koyuyoruz. Çünkü spor tırmanış branşı belli disiplinleri içeren bir branş. Çocuğun evdeki, okuldaki hal hareketi, dersleri, uyuma saati, spor en sonunda geliyor. Biz burada düzgün bireyler yetiştirme noktasında kursları açtık. Bu da bize disiplinli sporcular getirdi, disiplinli sporcular da milli başarılar getirdi. Bizim hali hazırda 4 milli sporcumuz var, daha fazlasının da olacağını umuyoruz. Ailelerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü soğuk, sıcak demeden bizlerle birlikte buradaydılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü aile antrenör, aile kulüp işbirliği olmadığı zaman hiçbir şekilde başarı da gelmez" dedi.

İki yılda önemli bir yol kat ettiklerinin altını çizen Çıldır; "Geçen sene yarışmalar yaptık. Evvelki sene de büyük yarışmalar yaptık. Şehrimizde bir balkan şampiyonası yaptık. 8 farklı ülkeden yaklaşık 157 tane yabancı sporcu geldi. Gelen sporcuların en beğendikleri şey, otelden çıkı herhangi araç kullanmadan tesise geliyor olabilmeleriydi. Böyle bir tesis dünyanın hiçbir yerinde yok. Kurumlarımız destek vermeye devam ediyorlar. Gençlik Spor İl Müdürümüz ve şube müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e de teşekkür ediyoruz. Bizleri burada antrenman sırasında ziyaret etti ve belediye olarak neler yapabileceğini sordu" şeklinde konuştu.

Aydın'da Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Çıldır, şu anda kulübe kayıtlı 72 sporcunun bulunduğunu ve bunlardan 13 tanesinin de müsabakalara katılabilecek düzeyde olduklarınıifadeetti. - AYDIN