Aydın'da trafiğe kapanacak yollar belli oldu - Son Dakika
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Aydın'da trafiğe kapanacak yollar belli oldu

09.04.2022 12:41
Aydın'da trafiğe kapanacak yollar belli oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı Muğla'nın Bodrum ilçesinden başlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bulacak.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı Muğla'nın Bodrum ilçesinden başlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bulacak. Bu çerçevede tur boyunca trafiğe kapanacak yollar da belirlendi.

Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Turkey), 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek. 8 etapta toplam bin 303 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, Bodrum'da verilecek startın ardından Söke, Ortaklar üzerinden Kuşadası'na gelecek.

Bu çerçevede tur boyunca trafiğe kapatılacak yollar da belirlendi. Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre organizasyonun ilk etabı çerçevesinde trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları ise D-515-01 kod nolu Aydın - Söke - Milas Devlet Karayolu, D-550-12 Germencik - Selçuk Karayolu'nun Akbük Kavşağı - Aydın il merkezi yönüne, Dalyan Kavşağı - Aydın il merkezi yönüne, Yenidoğan Kavşağı - Aydın il merkezi yönüne, Ziraat Okulu Kavşağı - Aydın il merkezi yönüne, Söke Sanayi Kavşağı - Aydın il merkezi yönüne, Novada Kavşağı - Aydın il merkezi yönüne, Sazlı Kavşağı - Aydın il merkezi yönüne, Moralı Kavşağı - Ortaklar istikametine, İzmir İl Sınır - her iki yöne belirtilen noktalarda mesafe ve yol durumları göz önüne alınarak aşamalı ve kısmi olarak 11.00 ile 13.00 saatleri arasında karayolu trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Kuşadası İlçe Merkezi güzergah tedbirleri çerçevesinde saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, Hülya Koçyiğit Bulvarı'nın Devlet Hastanesi Kavşağı ile Kısmet Kavşağı arası ve Atatürk Bulvarı'nın Kısmet Kavşağı ve Lozan Kavşağı arası araç trafiğine kapatılacak. Kuşadası Çevre Yolu'nda ise saat 12.30 itibariyle Selçuk istikametine gidiş Hastane Kavşağı'ndan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun yarışacağı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanacak. - AYDIN

Aydın'da trafiğe kapanacak yollar belli oldu

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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru Davutlar Mahallesi yeni yollarına tek tek kavuşuyor Davutlar Mahallesi yeni yollarına tek tek kavuşuyor

Kuşadası, Bisiklet, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da trafiğe kapanacak yollar belli oldu - Son Dakika


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