Aydın'da Uluslararası Plaj Voleybolu Heyecanı

Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye serisinin Aydın etabı, 26 Haziran'da başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, serinin Aydın etabı, Tekstil Park'ta düzenlenecek. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon 26-29 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizde uluslararası düzeyde bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporu ve sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.