Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da eğitimler aralıksız devam ederken, geleceğin şampiyonları da antrenmanlarına devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2023 yılı içerisinde de binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi.
İl genelindeki eğitimler 2024 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, Bakanlığın 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi doğrultusunda Efeler, Çine, Didim portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 18 antrenör eşliğinde çalışmalar sürüyor. Yüzme eğitimlerine katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Geleceğin şampiyonu olmaya aday minikler ise antrenmanlarına devam ediyor.
Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle miniklerimiz, hem yüzmeyi öğreniyor hem de geleceğin şampiyonları olma yolunda antrenmanlara devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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