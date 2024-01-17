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Aydın'dan Demir Yumruklar Mersin'de

Aydın'da gerçekleştirilen boks seçmelerini başarıyla tamamlayan 18 boksör, Mersin'de düzenlenecek olan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks turnuvasında Aydın'ı temsil edecek.

Aydın\'dan Demir Yumruklar Mersin\'de
17.01.2024 - 09:39,
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Aydın'da gerçekleştirilen boks seçmelerini başarıyla tamamlayan demir yumruklar, Mersin'de gerçekleştirilecek olan turnuvada Aydın'ı temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bölgenin genç boks yeteneklerini bir araya getiren Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Aydın İl Seçmeleri tamamlandı. 24-31 Ocak tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşecek olan zorlu mücadele öncesinde, Aydın'dan 7 kadın ve 11 erkek olmak üzere toplamda 18 boksör, il birinciliği için ter döktü. Organizasyonda kadınlar arasında gerçekleşen müsabakalarda, boksun inceliklerini ve stratejilerini ustalıkla sergileyen sporcular, kıyasıya rekabetin yaşandığı bir atmosferde birincilik kürsüsüne çıktılar. 48 kilogramda Simge Bekler, 50 kilogramda Şule Yalçın, 54 kilogramda Hatice Kavran, 60 kilogramda Arzu Tekin, 66 kilogramda Yağmur Turhal, 81 kilogramda Ece Bulut ve +81 kilogramda Aylin Şahin, gösterdikleri performanslar ile birincilikle ödüllendirildi. Erkekler kategorisinde ise 48 kilogramda Mehmet Eren Çini, 51 kilogramda Tevfik Akkaş, 54 kilogramda Faruk Tuğrul, 57 kilogramda Seyit Demir, 60 kilogramda İbrahim Alp Bakır, 63,5 kilogramda Arda Nural Sincap, 67 kilogramda Ahmet Mert, 71 kilogramda Mehmet Taş, 75 kilogramda Emir Avdan zorlu mücadelelerin ardından birincilik kürsüsüne çıktı.

İl birincisi olan gençleri tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Mersin'de gerçekleşecek olan Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks mücadelelerinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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