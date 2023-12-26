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Aydın'dan derece alan özel sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın'dan derece alan özel sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

Denizli'de düzenlenen İller Arası Hemsball Şampiyonası'nda derece alan Aydınlı özel sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Aydın\'dan derece alan özel sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü\'nü ziyaret etti
26.12.2023 - 10:43,
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Denizli'de düzenlenen İller Arası Hemsball Şampiyonası'na Aydın'dan katılarak derece alan özel sporcular Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret ederek kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Mutlu Çarşamba' Projesi, özel ihtiyaç duyan bireylere yönelik düzenlenen İller Arası Hemsball Şampiyonası ile renkli anlara sahne oldu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 5 ilden 82 özel sporcunun katılımıyla Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşti. Organizasyon kapsamında gerçekleşen müsabakalarda Aydın ilini temsil eden sporculardan büyükler kategorisinden, Lütfi Hıdıs birinci, Ecenur Katılmış ikinci, Yağmur Bilen ise üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti. Yıldızlar A kategorisinde Şükrü Mert Çelik, Yıldızlar B kategorisinde Alper Gerbağa birincilik ödülüne layık görüldü. Gençler kategorisinde ise Mehmet Emin Akgündüz, ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Organizasyon sonrasında madalyalarını alan özel sporcular Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret ederek verdiği destekler için teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA
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