Aydın filede Fatma ile anlaştı

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor , dış transferde Eczacıbaşı Dynavit'ten smaçör Fatma Şekerci Yıldırım 'la anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Eczacıbaşı forması giyen başarılı sporcu Fatma Şekerci Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Yıldırım, Aydın, Spor, Son Dakika

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