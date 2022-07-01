Aydın filede Fatma ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın filede Fatma ile anlaştı

01.07.2022 10:02
Aydın filede Fatma ile anlaştı

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı Dynavit'ten smaçör Fatma Şekerci Yıldırım'la anlaştı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı Dynavit'ten smaçör Fatma Şekerci Yıldırım'la anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Eczacıbaşı forması giyen başarılı sporcu Fatma Şekerci Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eczacıbaşı altyapısında yetişen 31 yaşındaki voleybolcu Florida State Üniversitesi, Halkbank, Bursa BŞB ve Fenerbahçe kulüplerinde de oynadı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın panikletti Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın panikletti Son dakika haberleri... 6 kilometrelik yolu yürümemek için aldığı elektrikli bisikleti çalındı.. O anlar kamerada Son dakika haberleri... 6 kilometrelik yolu yürümemek için aldığı elektrikli bisikleti çalındı.. O anlar kamerada
Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Yıldırım, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın filede Fatma ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın filede Fatma ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement