Aydın Galatasaray Derneği 5. Yıldızı Aktif Etti

Geçtiğimiz Şubat ayında dernek binasına kavuşan Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından dernek binasına astıkları tabelanın beşinci yıldızını aktif etti.

Aydın'da 2014 yılında kurulan Galatasaray Taraftarlar Derneği, geçtiğimiz Şubat ayında açılışını yaptığı dernek binasında şampiyonluğu kutladı. Derneğin açılışının ardından binanın çatısına asılan ve bir süredir sadece 4 yıldızı aktif olan 5 yıldızlı tabelanın kalan son yıldızını da bugün aktif etti. Galatasaray'ın ligin bitimine 2 hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın sokakları sarı-kırmızıya boyanırken, Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği de 5. yıldızı yaktı. - AYDIN