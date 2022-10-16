Efeler Ligi 4. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Fenerbahçe 'yi 3-1 mağlup etti.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aydın haber... Efeler Ligi: Türşad: 3 Fenerbahçe: 1 - Son Dakika

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