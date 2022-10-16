Aydın haber... Efeler Ligi: Türşad: 3 Fenerbahçe: 1 - Son Dakika
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Aydın haber... Efeler Ligi: Türşad: 3 Fenerbahçe: 1

16.10.2022 17:47
Aydın haber... Efeler Ligi: Türşad: 3 Fenerbahçe: 1

Edinilen Aydın gelişmesine göre Efeler Ligi 4. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Efeler Ligi 4. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Adicevaz Spor

Hakemler: Yasin Okumuş - Gül Gürhan

Türşad: İzzet Alp Akkuş, Vefa Yılmaz, Bardia Saadat, Rahmi Çağlar Aksoy, Mert Nevzat Güneş, Marko Vukasinovic, Ahmet Metehan Tetik, Ali Alp Cayr, Mateusz Mika, Baturay Çağan Serçiler, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Hakan Polat, Umit Demir

Fenerbahçe: Saeid Marouflakrani, Arda Bostan, Kaan Gürbüz, Oğuzhan Tarakgı, Alexandre Ferreira, izzet Unver, Yacine Louati, Pavle Peric, Vahit Emre Savaş, Halil ibrahim Kurt, Hasan Sikar, Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, Burak Mert

Setler: 25-17, 14-25, 25-21, 25-19

Süre: 107 dakika (24, 23, 33, 27) - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber... Efeler Ligi: Türşad: 3 Fenerbahçe: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haber... Efeler Ligi: Türşad: 3 Fenerbahçe: 1 - Son Dakika
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