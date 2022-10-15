Aydın haber | Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın haber | Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi

15.10.2022 17:54
Aydın haber | Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın haberleri: Salon: Cengiz GöllüHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülBursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Halit Kurtuluş)Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin,...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Cihan, Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Halit Kurtuluş)

Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet ( Hüseyin Şahin, Selman Ateş)

Setler : 25-20, 25-23, 25-20

Süre : 85 dakika (28, 32, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.

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Kaynak: AA

Hüseyin Şahin, Sigorta, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber | Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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