Aydın haberi: Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Uğur Aydoğdu

SARI KARTLAR: Umut, Ömer (Efeler 09)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ege derbisinde Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı. Aydın temsilcisi 2-0 geriye düştüğü müsabakada 3-2 öne geçmesine rağmen 1 puana razı oldu. Akhisarspor'un gollerini 13'üncü dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada Mert Efe, 62'nci dakikada ise Furkan attı. Efeler 09'da ise İshan, 37'nci dakikada penaltıdan, 44 ve 58'inci dakikada olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yaptı. Grupta galibiyetleri bulunmayan iki takım da 3 puana ulaştı.

- Aydın