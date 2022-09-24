Aydın haberi: Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3 - Son Dakika
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Aydın haberi: Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3

24.09.2022 18:16
Aydın haberi: Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3

Aydın haber... STAT: Adnan MenderesHAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Uğur AydoğduEFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Emirhan - Serdar (Dk. 72 Furkan Tuşik), Fatih (Dk. 84 Hakan Can), Süleyman (Dk. 84 Furkan Cinkaya), İshak, Umut, Furkan Çarkçı (Dk. 67 Adnan), Sabutay, Emrah (Dk.

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Uğur Aydoğdu

EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Emirhan - Serdar (Dk. 72 Furkan Tuşik), Fatih (Dk. 84 Hakan Can), Süleyman (Dk. 84 Furkan Cinkaya), İshak, Umut, Furkan Çarkçı (Dk. 67 Adnan), Sabutay, Emrah (Dk. 67 Ömer), Mahmut Emin, GökhanAKHİSARSPOR: Emircan - Enes, Mert Efe (Dk. 83 Oğuzcan), Mehmet Salih, Bora (Dk. 46 Halil İbrahim), Furkan, Gökmen (Dk. 75 Yusuf Acer), Yusuf Kanal, Göksu, Turhan (Dk. 46 Recep), OrçunGOLLER: Dk. 37 (P), Dk. 44 ve Dk. 58 İshak (Efeler 09) - Dk. 13 (P) ve Dk. 33 Mert Efe, Dk. 62 Furkan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Umut, Ömer (Efeler 09)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ege derbisinde Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı. Aydın temsilcisi 2-0 geriye düştüğü müsabakada 3-2 öne geçmesine rağmen 1 puana razı oldu. Akhisarspor'un gollerini 13'üncü dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada Mert Efe, 62'nci dakikada ise Furkan attı. Efeler 09'da ise İshan, 37'nci dakikada penaltıdan, 44 ve 58'inci dakikada olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yaptı. Grupta galibiyetleri bulunmayan iki takım da 3 puana ulaştı.


- Aydın
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın haberi: Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın haberi: Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3 - Son Dakika
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