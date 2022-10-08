Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.10.2022 15:52

Aydın bölgesinden gelen habere göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.???????

Salon: Şırnak

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgahan Dinçer

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov ( Semih Çelik, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke, Bahov (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Fatih Cihan)

Setler: 25-16, 22-25, 23-25, 23-25

Süre: 114 dakika (22, 26, 36, 30)

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın spor haberi | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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