Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı

14.10.2022 10:59
Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı

Aydın haberler: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçı için sabah saatlerinde yola çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçı için sabah saatlerinde yola çıktı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İnegöl Spor karşılaşması için sabah saatlerinde yola çıktı. Naz Naz İnegöl'de konaklayacağı otele ulaştıktan sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Siyah incilerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken karşılaşma 15.00 'da Rize Bölgesinden B klasman hakemi Yücel Büyük'ün düdüğü ile başlayacak. - AYDIN

YORUMLAR
500
Erzincan spor haberi... Somaspor, Erzincan'a konuk Erzincan spor haberi... Somaspor, Erzincan'a konuk Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement