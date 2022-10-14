Eşin Group Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İnegöl Spor karşılaşması için sabah saatlerinde yola çıktı. Naz Naz İnegöl'de konaklayacağı otele ulaştıktan sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Siyah incilerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken karşılaşma 15.00 'da Rize Bölgesinden B klasman hakemi Yücel Büyük'ün düdüğü ile başlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor, İnegölspor maçı için yola çıktı - Son Dakika

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