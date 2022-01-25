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Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü - Son Dakika

Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü

25.01.2022 13:56
Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Kick Boks'ta yılın ilk yurt içi organizasyonu Türkiye Kick Boks Turnuvası, Ordu'da gerçekleştirildi. Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya 76 ilden 4 bin 300 sporcu katıldı. Milli takım belirleme kriterleri dolayısıyla önemli olan turnuvada, Aydın'ı temsil eden Aydın Kung Fu Spor Kulübü Sporcuları ve Efeler Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri adeta Aydın'a madalya yağdırdı.

Büyükler Bayan kategorisinde ter döken Nefise Atalay, 56 kilogramda Kick Boks K1 Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya, Rabianur Uslu 65 kilogramda Kick Boks K1 Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Fadime Atalay 60 kilogramda Kick Boks K1 Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya alırken, Gençler Bayan kategorisinde ter döken Elif Hayriye Yılmaz ise 56 kilogramda Kick Boks K1 Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldı. Turnuvada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden sporcular, 4 madalya ile Aydın'a döndü.

Bir sonraki şampiyonada hedeflerinin 5 altın madalya olduğunu ifade eden Kulüp Antrenörü Murat Kaya; "Başarılı bir şekilde ilimizi temsil ederek dereceleri Aydınımıza kazandıran sporcularımız milli takıma gidebilmek için çok büyük avantaj elde ettiler. Hocaları olarak bu başarıdan çok mutluyum. Bazı talihsizliklerden dolayı 4 altın madalyayı elimizden kaçırdık ama bir sonraki şampiyonada hedefimiz 5 altın madalya. Efeler Kaymakamımız Cemal Şahin başta olmak üzere Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü
Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü
Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü
Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü
Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü
Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü

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Kick Boks, Türkiye, Aydın, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü - Son Dakika Spor


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