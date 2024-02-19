Aydın'ın Serçeköy Futbol Sahası Açıldı - Son Dakika
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Spor

Aydın'ın Serçeköy Futbol Sahası Açıldı

Aydın\'ın Serçeköy Futbol Sahası Açıldı

Aydın'ın spor altyapısına büyük bir katkı sağlayan ve FIFA standartlarında olan Serçeköy Futbol Sahası, futbol severleri bir araya getirdi. Açılış maçında Umurlu Belediyespor ile Bozdoğan Madran Belediyespor karşı karşıya geldi. Sahada sergilenen mücadele ve futbolun heyecanı, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

19.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:21
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Aydın'ın spor altyapısına büyük bir katkı sağlayan ve FIFA standartlarında olan Serçeköy Futbol Sahası, 18 Şubat 2024 Pazar günü çalınan ilk düdük ile futbol severleri bir araya getirdi.

Açılış maçında 1. Amatör Play-Off Ligi'nde mücadele eden Umurlu Belediyespor ile Bozdoğan Madran Belediyespor karşı karşıya geldi. Serçeköy Futbol Sahası'nın yeşil çimlerinde oynanan bu karşılaşma, futbol tutkunlarını mest etti. Sahada sergilenen mücadele ve futbolun heyecanı, tribünde bulunan izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Serçeköy Futbol Sahası, spor altyapısına önemli bir katkı sağlaması amacıyla modernize bir şekilde FIFA standartlarına uygun dizayn edilerek, aydınlatması, soyunma odaları, otoparkı ve tribünü ile dikkat çeken bir tesis oldu.

Serçeköy Futbol Sahası projesinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki amatör liglerde mücadele eden takımlar için de yeni bir dönem başladı. İlerleyen günlerde birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapacak olan bu tesis, ayrıca bölgedeki sporcuların gelişimine katkı sağlamaya ve futbolun yaygınlaşmasında büyük bir rol oynayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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