Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3 - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3

15.10.2022 17:59
Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3

Aydın spor haberi... TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Erbaspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Erbaspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Erbaa İlçe

Hakemler: Furkan Balkan xx, Adnan Akbulut xx, Eren Özçelik xx, Uğur Baydemir xx

Erbaaspor: Ebubekir Elihoş x, Hasan Kaşıkara x, Yusuf Yağcı x, Furkan Boz x, Tolga Mert Aslan x, Emirhan Çavuş x (Bayduhan Taşova dk. 46 x), Okan Salmaz x (Alperen Keleş dk. 46 x), Erdin Üzer x, Emre Usta x (Furkan Küçükkara dk. 46 x), Muhammet Şahin x (M. Yağcı dk. 63 x), Furkan Safi x

Efeler 09 SFK: Alper Özdemir xxx, Recep Daylak xxx, Süleyman Çelik xx, Furkan Tuşik xxx, İshak Kurt xx (Adnan Gülen dk. 78 x), Umut Kaya xx (Serdar Sadun dk. 78 x), Furkan Çarkçı xx, Aytaç Deniz xxx, Sabutay A. Bayülken xx, Gökhan Bulut xxx, Hakan Can Durdu xx

Goller: Furkan Tuşik (dk. 45+3), Aytaç Deniz (dk. 57 ve 84) (Efeler 09 SFK) - AYDIN

YORUMLAR
500
Tokat haber | Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası tarlada bulundu Tokat haber | Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası tarlada bulundu Tokat 3. sayfa: Tokat'ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu Tokat 3. sayfa: Tokat'ta kayıp alzheimer hastası tarlada bulundu
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hisarcık, Efeler, Erbaa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:28 İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal paylaşımına sert tepki: Zor değil, biraz medeni olun!
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 23:42:02. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement