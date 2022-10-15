Aydın spor haberi: TFF 3. Lig: Erbaaspor: 0 Efeler 09 SFK: 3

TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta maçında Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Erbaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Erbaa İlçe
Hakemler: Furkan Balkan xx, Adnan Akbulut xx, Eren Özçelik xx, Uğur Baydemir xx
Erbaaspor: Ebubekir Elihoş x, Hasan Kaşıkara x, Yusuf Yağcı x, Furkan Boz x, Tolga Mert Aslan x, Emirhan Çavuş x (Bayduhan Taşova dk. 46 x), Okan Salmaz x (Alperen Keleş dk. 46 x), Erdin Üzer x, Emre Usta x (Furkan Küçükkara dk. 46 x), Muhammet Şahin x (M. Yağcı dk. 63 x), Furkan Safi x
Efeler 09 SFK: Alper Özdemir xxx, Recep Daylak xxx, Süleyman Çelik xx, Furkan Tuşik xxx, İshak Kurt xx (Adnan Gülen dk. 78 x), Umut Kaya xx (Serdar Sadun dk. 78 x), Furkan Çarkçı xx, Aytaç Deniz xxx, Sabutay A. Bayülken xx, Gökhan Bulut xxx, Hakan Can Durdu xx
Goller: Furkan Tuşik (dk. 45+3), Aytaç Deniz (dk. 57 ve 84) (Efeler 09 SFK) - AYDIN
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