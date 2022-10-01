TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasında yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor 7'nci haftada da kazanamadı. Evinde Ankaraspor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar müsabakadan 1-0 yenik ayrılarak kötü gidişatını durduramadı. Ankaraspor maçın 10'uncu dakikasında Berk'in golüyle galibiyete uzanan taraf oldu. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 3 puanda kalırken, Ankaraspor ise puanını 9'a çıkardı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Nazilli, Mert Er, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1 - Son Dakika

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