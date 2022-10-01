Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1 - Son Dakika
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Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1

01.10.2022 17:33
Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1

Aydın haberlerine göre STAT: İlçeHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sinan Ertinğü, İbrahim TokmakEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş (Dk. 75 Şükrü), Fatih Tultak, Nuh, Emre, Mert Er, Nurettin (Dk. 46 Fatih Üge), Alim (Dk. 84 Anıl), Cemal (Dk. 19 Mert Özyıldırım), Yılmaz (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Sinan Ertinğü, İbrahim TokmakEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Mehmet Ersavaş (Dk. 75 Şükrü), Fatih Tultak, Nuh, Emre, Mert Er, Nurettin (Dk. 46 Fatih Üge), Alim (Dk. 84 Anıl), Cemal (Dk. 19 Mert Özyıldırım), Yılmaz (Dk. 46 Gökhan), AhmetANKARASPOR: Burak - Gökhan, Batuhan, Oğuzhan, Recep, İlhami (Dk. 82 Fatih), Berk (Dk. 73 Ali Rıza), Erdal (Dk. 73 Doğukan), Barış, Sedat, Bahattin (Dk. 62 Mehmet Burak)GOL: Dk. 10 Berk (Ankaraspor)SARI KARTLAR: Mert Er, Nuh (Nazilli Belediyespor), Barış, İlhami, Burak, Ali Rıza (Ankaraspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasında yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor 7'nci haftada da kazanamadı. Evinde Ankaraspor'la karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar müsabakadan 1-0 yenik ayrılarak kötü gidişatını durduramadı. Ankaraspor maçın 10'uncu dakikasında Berk'in golüyle galibiyete uzanan taraf oldu. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 3 puanda kalırken, Ankaraspor ise puanını 9'a çıkardı.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Hisarcık, Nazilli, Mert Er, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor - Ankaraspor: 0-1 - Son Dakika
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