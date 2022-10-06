Aydın spor haberleri... Nazilli Belediyespor puana sevindi - Son Dakika
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Aydın spor haberleri... Nazilli Belediyespor puana sevindi

06.10.2022 11:30
Aydın spor haberleri... Nazilli Belediyespor puana sevindi

Gelen Aydın haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Eşin Group Nazilli Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında beraberliği uzatmada kurtardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Eşin Group Nazilli Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında beraberliği uzatmada kurtardı. Yenik duruma düştüğü maçtan 90+3'üncü dakikada Şükrü Kaan'ın golüyle 1-1'lik beraberlikle ayrılan Nazilli, yine galip gelemese de güçlü rakip önünde dış sahada mağlup olmadı. Grupta 8 maçta puanını 4'e çıkaran siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihan Erdil, "Ligde oyuncularımın yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmadı. Ancak oyuncularım zorlu Tarsus deplasmanında karşılaşmanın ilk dakikalarında yenik duruma düşmemizin ardından oyunu bırakmadılar. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ellerine geçirerek rakip kaleye gol atabilmek için büyük çaba harcadılar" diye konuştu.

Erdil, "Oyuncularım sayısız gol fırsatlarını değerlendiremediler ve topu filelerle buluşturamadılar. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında topu kaleye göndererek filelerle buluşturduk. Zorlu deplasmandan berarerlikle dönmemiz ve puan almamız az da olsa hem oyuncularımızın hem de camiamızın morallerini yükseltti. Hiç ara vermeden hafta sonunda kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın çalışmalarına başladık. Oyuncularımın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında sarf ettikleri mücadele ve gol atabilme çabaları bizleri sevindirdi. Artık bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız maçı da kazanarak galibiyet ile tanışmak istiyoruz" dedi.


- Nazilli
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Mersin haber... Nazilli 3 puan için Tarsus'ta Mersin haber... Nazilli 3 puan için Tarsus'ta
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri... Nazilli Belediyespor puana sevindi - Son Dakika

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