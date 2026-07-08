Aydın Sporcuları Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Sporcuları Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Aydın Sporcuları Havalı Silahlar Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
08.07.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin'deki şampiyonada Türkiye şampiyonluğu ve dereceler kazandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları, Türkiye şampiyonluğu, ikincilik ve üçüncülük elde ederek önemli başarıya imza attı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları, Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Aydın'ın gururu oldu. Düzenlenen şampiyonada U18 Erkek Tabanca kategorisinde mücadele eden Ahmet Oğuz Sayar, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. U18 Erkek Tüfek kategorisinde yarışan Şahin Yılmaz ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Şampiyonada U12 Erkek Tüfek kategorisinde mücadele eden Poyraz Kıvrak Türkiye üçüncüsü olurken, U12 Kız Tüfek kategorisinde yarışan Duru Türkü Yıldız beşinci, Azra Su Kabacan ise altıncı sırada yer aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcularının farklı kategorilerde elde ettiği dereceler, hem il hem de kulüp adına önemli bir başarı olarak değerlendirilirken, genç sporcuların performansı gelecek organizasyonlar için de umut verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Türkiye, Mersin, Aydın, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Sporcuları Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Aydın’daki yangın 7 saattir söndürülemedi, “uçan kale“ sahaya indi Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Trump’ın Ankara’ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine bir Türk daha geldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi

17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 18:08:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Sporcuları Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.