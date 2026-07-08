Aydın Sporcuları Havalı Silahlar Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları, Türkiye şampiyonluğu, ikincilik ve üçüncülük elde ederek önemli başarıya imza attı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcuları, Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Aydın'ın gururu oldu. Düzenlenen şampiyonada U18 Erkek Tabanca kategorisinde mücadele eden Ahmet Oğuz Sayar, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. U18 Erkek Tüfek kategorisinde yarışan Şahin Yılmaz ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Şampiyonada U12 Erkek Tüfek kategorisinde mücadele eden Poyraz Kıvrak Türkiye üçüncüsü olurken, U12 Kız Tüfek kategorisinde yarışan Duru Türkü Yıldız beşinci, Azra Su Kabacan ise altıncı sırada yer aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcularının farklı kategorilerde elde ettiği dereceler, hem il hem de kulüp adına önemli bir başarı olarak değerlendirilirken, genç sporcuların performansı gelecek organizasyonlar için de umut verdi. - AYDIN