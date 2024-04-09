Aydınlı milli boksör Tevfik Akkaş, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası\'nda çeyrek finale yükseldi

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Aydınlı milli boksör Tevfik Akkaş, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Birçok spor branşındaki başarılarıyla adından söz ettiren Aydın'da dövüş sporlarına olan ilgi de her geçen gün artarken, Aydın'ın boks alanındaki başarılı grafiği de yükselmeye devam ediyor. Bu çerçevede Genç Erkekler Boks Milli Takım kafilesinde yer alan Aydınlı milli boksör Tevfik Akkaş, 2-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyonada ringe çıkan Aydınlı başarılı boksör, Gürcü rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kariyerinde 51 kilogramda 2 kez Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 5.'si olan Tevfik Akkaş, Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ederken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de milli boksörü tebrik ederek yaptığı paylaşımda "Milli sporcumuz Tevfik Akkaş, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gürcü rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sporcumuzu ve Milli Takım Antrenörümüz Yavuz Kılıç'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN