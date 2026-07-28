Aydınlı Minik Güreşçilerden Büyük Başarı - Son Dakika
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Aydınlı Minik Güreşçilerden Büyük Başarı

Aydınlı Minik Güreşçilerden Büyük Başarı
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Aydın Gençlik Spor Kulübü'nün sporcuları, U9 ve U10 Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Ankara'da düzenlenen U9 ve U10 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydın Gençlik Spor Kulübü sporcuları Birkan Arslan Türkiye ikincisi, Çağan Mert Şahin ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Arena'da düzenlenen U9 ve U10 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı minik güreşçiler elde ettikleri derecelerle kentin gururu oldu. Yaklaşık 10 bin sporcunun katıldığı organizasyonda Aydın Gençlik Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. U9 Grekoromen kategorisi 24 kiloda mindere çıkan Birkan Arslan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu. U10 Grekoromen kategorisi 30 kiloda mücadele eden Çağan Mert Şahin ise şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Türkiye genelinden binlerce sporcunun katıldığı organizasyonda kürsüye çıkmayı başaran Aydınlı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 23-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara Arena'da düzenlenen U9 ve U10 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda, Aydın Gençlik Spor Kulübü sporcularımız önemli dereceler elde ederek ilimize büyük gurur yaşattı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Minik Güreşçilerden Büyük Başarı - Son Dakika

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