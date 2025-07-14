Aydınlı Özel Sporculardan Şampiyonada Başarı

Konya'da düzenlenen Otizm Türkiye Şampiyonası'na katılan Aydınlı özel sporcular performanslarıyla şampiyonada dikkatleri üzerine çektiler.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Otizm Türkiye Şampiyonası, ülke genelinden yüzlerce özel sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Farklı branşlarda yeteneklerini sergileyen sporcuları, hem bireysel başarıları hem de sergiledikleri mücadele ruhuyla takdir topladı.

Şampiyonaya Aydın'ı temsilen katılan özel sporcular da elde ettikleri derecelerle hem Aydın'ı hem ailelerini gururlandırdı. Gülle atma branşında mücadele eden Kerem Bozkurt, güçlü performansıyla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı. Yarışmanın koşu branşlarında da Aydınlı sporcular önemli başarılara imza atarken, 3 bin metre koşuda yarışan Yusuf Yavaş zorlu rakiplerine rağmen üstün bir performans ortaya koyarak Türkiye ikinciliğini elde etti. 800 metre koşuda mücadele eden Kıvanç Narman da Türkiye ikincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan Otizm Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Yusuf Yavaş, Kıvanç Narman ve Kerem Bozkurt'u tebrik eder, onları yetiştiren antrenörlere, ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN