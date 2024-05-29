Aydınlı Sporcu Muaz Erdem Madran, Türkiye\'yi Dünya Şampiyonası\'nda Temsil Edecek

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Aydınlı özel sporcu Muaz Erdem Madran, Para Trap Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek birinci olurken, Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Beş set üzerinden oynanan yarışmada 100 puan toplayarak zirveye çıkan özel sporcu Muaz Erdem Madran, büyük başarısıyla Türkiye'yi İspanya'nın Granada kentinde 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Para Trap Şampiyonası'nda temsil edecek. Kazandığı başarı ile sadece madalyanın değil tüm engellerin aşılabileceğini bir kez daha kanıtlayan Madran'ın elde ettiği başarı büyük gurur yaşattı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muaz Erdem Madran'ı tebrik ederek, "Muaz, azmi ve yeteneğiyle sadece Aydın'ın değil, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN