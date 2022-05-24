Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu

24.05.2022 13:52
Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Lise 11. Sınıf öğrencisi Yusuf Bozkaş, Okul Sporları Atletizm Gençler (A-B) Türkiye Şampiyonası'nda, çekiç atma branşında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Lise 11. Sınıf öğrencisi Yusuf Bozkaş, Okul Sporları Atletizm Gençler (A-B) Türkiye Şampiyonası'nda, çekiç atma branşında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında makam koltuğuna oturmasına izin verdiği sporcu Yusuf Bozkaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler (A-B) Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonaya Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü A Milli Takım antrenörü nezaretinde hazırlanan Bozkaş Türkiye birinciliği derecesini elde etti.

Bugüne kadar çok sayıda sportif derecesi bulunan Bozkaş'ın önümüzdeki dönemde milli takım forması ile katılacağı Avrupa şampiyonalarında hem Aydın'ı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydeden Fillikçioğlu, bundan sonraki süreçte de Aydınlı gençlerin sporda başarılar elde etmesi için desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Genç sporcuyu tebrik ederek başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Genç sporcularımızın elde ettikleri ve edecekleri başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Disiplinli ve çalışkan Aydınlı sporcularımızın ulusal ve uluslararası şampiyonalarda hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini tüm kalbimle inanıyorum" dedi. - AYDIN

Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu
Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu

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Kaynak: İHA

Atletizm, Türkiye, gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı sporcu Türkiye birincisi oldu - Son Dakika


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