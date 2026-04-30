Aydınlılar sağlıklı yaşam ve spor etkinlikleriyle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin farklı noktalarda düzenlediği yoga etkinlikleri, vatandaşları sağlıklı yaşam ve sporla buluştururken, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen dersler yoğun katılımla sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yoga etkinlikleri devam ediyor. Mimar Sinan Parkı'nda gerçekleştirilen yoga etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uzman eğitmen eşliğinde düzenlenen derslerde, esneklik, denge ve duruşu geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra nefes teknikleri uygulanıyor. Katılımcılar, yoga ile hem fiziksel olarak güçleniyor hem de günlük yaşamın temposuna kısa bir mola veriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yoga kulübü etkinlikleri, Pazartesi günleri 09.00-10.00 ile 11.00-12.00 saatleri arasında Kemer Kadın Yaşam Atölyesi'nde, 15.30-16.30 ile 18.00-19.00 saatleri arasında Yüksel Yalova Kültür Merkezi'nde, Salı günleri 09.00-10.00 saatleri arasında Mimar Sinan Parkı'nda, 11.00-12.00 saatleri arasında Yüksel Yalova Kültür Merkezi'nde, 14.00-15.00 ile 15.30-16.30 saatleri arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde, Çarşamba günleri ise 11.30-12.30 ile 15.30-16.30 saatleri arasında Girne Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek "Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam ve spor aktiviteleri ile buluşturan etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kentimizin farklı noktalarında düzenlediğimiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Etkinliklere katılan vatandaşlar, sunulan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN