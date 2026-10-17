Aydınspor maddi ve idari destek bulamayınca 9 gün kala lige katılmayacak

Aydın futbolunun köklü kulüplerinden Aydınspor, gerekli maddi ve idari desteğin sağlanamaması nedeniyle bu sezon lig müsabakalarına katılamayacağını duyurdu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 21 futbolcuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlı kulüp, ligin başlamasına 9 gün kala kadrosunu dağıtmak zorunda kalırken, yaşanan sürecin kulübe 3 sezona mal olacağı açıklandı.

Aydın'ın köklü futbol kulüplerinden Aydınspor'da yeni sezon öncesinde büyük hayal kırıklığı yaşandı. Yaklaşık bir ay önce yeniden sahalara dönmek için hazırlıklara başlayan ve bu kapsamda 21 futbolcuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlı ekip, tüm girişimlere rağmen beklediği desteği bulamadı. Yeni kulüp başkanı ve yönetim kurulunun oluşturulamaması, ihtiyaç duyulan finansal kaynakların sağlanamaması ve kulübün geleceğine yönelik çalışmaların sonuçsuz kalması üzerine yeni sezon hazırlıkları durduruldu. Ligin başlamasına yalnızca 9 gün kala teknik ekip ve futbolcularla yolların ayrıldığı açıklanırken, Aydınspor'un bu sezon lig müsabakalarına katılmayacağı duyuruldu.

Aydınspor'u 3 sezonluk kayıp bekliyor

Kulüpten yapılan açıklamada, lig müsabakalarına katılmama kararının yalnızca bu sezonu değil, gelecek yılları da etkileyeceğine dikkat çekildi. Aydınspor'un bu sezon sahaya çıkmaması nedeniyle bir alt lige düşeceği ve gelecek sezon Aydın 1. Amatör Lig'de mücadele edeceği kaydedildi. Ayrıca mevcut düzenlemeler gereği gelecek sezon şampiyonluk elde edilse dahi bu sezon müsabakalara katılmaması nedeniyle bir üst lige yükselme hakkından yararlanamayacağı ifade edildi. Yaşanan gelişmelerin kulübün sportif geleceğine toplam 3 sezonluk kayıp yaşatacağı vurgulandı.

"Aydınspor bir kez daha hak ettiği desteği göremedi"

Aydınspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kulübün yaşatılması için gösterilen çabaların karşılıksız kaldığına dikkat çekilerek, "Bir şehrin tarihini, armasını ve yılların mücadelesini temsil eden Aydınsporumuz adına, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı içerisinde bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaklaşık bir ay önce başlattığımız çalışmalar sonucunda 21 futbolcu ile anlaşma sağlanmış, takımımızın yeniden sahalara çıkabilmesi adına önemli adımlar atılmıştır. Ancak bu süreçte yeni kulüp başkanı ve yönetim kurulunun oluşturulması, kulübümüzün ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların sağlanması ve Aydınspor'un geleceğinin güvence altına alınması adına gösterdiğimiz tüm çabalar ne yazık ki karşılıksız kalmıştır. Verilen mücadeleye, yapılan çağrılara ve gösterilen tüm iyi niyete rağmen, Aydınspor bir kez daha hak ettiği desteği görememiştir. Gelinen noktada, ligin başlamasına yalnızca 9 gün kala, büyük umutlarla oluşturduğumuz kadromuzu dağıtmak, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki Aydınspor, bu sezon lig müsabakalarına çıkamayacaktır. Bu kararın sonuçları ise ne yazık ki yalnızca içinde bulunduğumuz sezonla sınırlı kalmayacaktır.Aydınsporumuzun bu sezon maçlara çıkamaması, bir alt lige düşmesine ve gelecek sezon Aydın 1. Amatör Lig'de yoluna devam etmesine neden olacaktır. Üstelik mevcut düzenlemeler gereği, gelecek sezon şampiyonluk elde edilse dahi bu sezon müsabakalara katılmamış olması nedeniyle bir üst lige yükselme hakkından yararlanamayacaktır. Özetle, bugün Aydınspor'a uzatılmayan bir elin, gösterilmeyen bir desteğin ve üstlenilmeyen bir sorumluluğun bedeli tam 3 sezon olacaktır. Bu şehirde nice zaferlere imza atmış, tribünlerinde binlerce insanı bir araya getirmiş, armasını gururla taşıyan nesiller yetiştirmiş Aydınspor'un bugün içine düştüğü durum, yalnızca kulübümüzün değil, bu şehrin ortak üzüntüsü ve üzerinde düşünmesi gereken bir sorumluluktur. Bir kulüp maddi imkansızlıklarla mücadele edebilir. Ancak bir şehrin en köklü değerlerinden birinin ilgisizliğe terk edilmesi, maddi imkansızlıklardan çok daha ağırdır. Bugün yaşadığımız hayal kırıklığı yalnızca sahaya çıkamayacak olmanın değil, Aydınspor'un yaşaması için gösterdiğimiz çabanın karşılık bulmamasının da üzüntüsüdür. Bu süreçte kulübümüz için emek veren, sorumluluk alan ve Aydınspor armasına gönülden bağlı kalan herkese teşekkür ediyoruz. Aydınspor'un bu sessizliğe mahkum edilmesini kabul etmek ne kadar zorsa, bu sessizliğin kulübümüze 3 sezona mal olacak olması da o kadar acıdır. Bugün 21 futbolcunun hayalleri yarım kalmış, bir teknik ekibin emeği karşılıksız kalmış, bir şehrin takımı sahasız, tribünleri takımsız bırakılmıştır. Aydınspor, Aydın şehrinin ortak değeridir. ve ortak değerlere sahip çıkmak, yalnızca güzel günlerde hatırlamakla olmaz, olamaz" ifadeleri yer aldı.