Aydınspor, Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Aydınspor, Şampiyonluğu Kutladı

Aydınspor, Şampiyonluğu Kutladı

Aydın Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Aydınspor, yüzlerce taraftarıyla birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Taraftarlar, kutlamalar sırasında şehrin sokaklarını bayram yerine çevirdi.

13.04.2025 21:48  Güncelleme: 21:51
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Aydın Süper Amatör Lig'de bu sezon sergilediği başarılı performansla şampiyon olan ve yıllar sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Aydınspor, başarısını yüzlerce taraftarıyla birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda coşkuyla kutladı.

Deplasmanda Germencikspor'u 2-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah beyazlı ekip, maçın ardından yüzlerce taraftarın oluşturduğu konvoy eşliğinde Efeler'e döndü. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in de desteğiyle belediyeye ait anons aracıyla meydanda coşku doruğa taşınırken, Aydınspor taraftarları ellerinde meşalelerle ve dillerinde tezahüratlarla kentin dört bir yanını bayram yerine çevirdi. Aydınspor Kulüp Yöneticisi Mustafa Ünlü, Antrenör Ali Türkel ve futbolcuların da katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Kent Meydanını dolduran taraftarlarla birlikte zeybek oynayarak şampiyonluğu kutlayan siyah beyazlılar, çalan marşlar ve şarkılarla şehri adeta inletti. Yaklaşık 1,5 saat süren kutlamalarda taraftarlar büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlarken, araç konvoyu ile de bulvar turu yaptılar.

Kutlamalar sırasında kısa bir açıklama yapan Aydınspor Antrenörü Ali Türkel, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, Aydınspor'un yeniden ayağa kalkışının sembolüdür. Taraftarımızla, yönetimimizle, futbolcularımızla bir olduk, beraber olduk ve bu başarıyı yakaladık. Bu geceyi unutmayacağız" dedi.

Siyah beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ise meydanda yaptıkları açıklamalarda, "Bu günleri çok bekledik. Aydınspor, ait olduğu yerlere dönüyor. Bizler hep buradaydık, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu şampiyonluk coşkusunu bizlere yaşatan kulüp başkanımız Erhan Özlüer, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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