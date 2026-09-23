Aydınspor şampiyonluk parolasıyla ilk antrenmanını yaptı, Kuşadasıspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Aydınspor şampiyonluk parolasıyla ilk antrenmanını yaptı, Kuşadasıspor'u konuk edecek

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Aydınspor şampiyonluk parolasıyla ilk antrenmanını yaptı, Kuşadasıspor\'u konuk edecek
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Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Aydınspor, şampiyonluk parolasıyla yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Ali Türkel, sezonun zor geçeceğini belirterek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi; siyah-beyazlı ekip ilk maçında Kuşadasıspor'u konuk edecek.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Aydınspor, yeni sezon hazırlıklarına başlarken, 'şampiyonluk' parolasıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Geçmişinde önemli başarılara imza atan Aydınspor futbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu sezon Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalar'da bir araya gelen teknik heyet ve sporcular, egzersiz ve dayanıklılık çalışmalarının ardından iki takıma ayrılarak maç yaptı. Ayrıca yeni sezon öncesinde fiziksel hazırlığın yanı sıra takımın oyun yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi. Yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, ligdeki ilk maçında Kuşadasıspor'u konuk edecek.

"Aydınspor'un olduğu her yerde şampiyonluk vardır"

Aydınspor'da teknik direktörlük görevini yeniden üstlenen Ali Türkel ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Geçen sezonlara göre bu sezonun daha zor olduğunu ve iddialı takımların olduğunu ifade eden Türkel, 'Aydınspor'un olduğu her yerde şampiyonluk vardır' diyerek ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Biraz gecikmeli olsa da hazırlıklara başladıklarını söyleyen Aydınspor Teknik Direktörü Ali Türkel; "Bugün ilk antrenmanımıza başladık. İnşallah sezonu kazasız belasız bir şekilde tamamlayıp şampiyonlukla taçlandırırız. Tabii biraz geç kaldık antrenmanlara ama 'başlamak, bitirmenin yarısıdır' derler. Şimdi tecrübeli oyuncularla, geçen seneden kalmış 9-10 oyuncuyla birlikte ilk antrenmanımıza başladık. Tabii devamı gelecek, transferlerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Fakat biz destek istiyoruz. İnşallah bu takımı iki sene önce çıkardığımız gibi, şampiyonluğa ulaştırdığımız gibi tekrardan bu sene şampiyon yapmak istiyoruz. Tabii kolay olmuyor. Her sene gittikçe şartlar zorlaşıyor. Tabii Aydınspor'un olduğu yerde her zaman şampiyonluk hedefi vardır. Biz de elimizden geleni yapacağız. Konu Aydınspor olunca biraz daha farklı düşünüp, duygusal bakıyoruz. Her zaman zor durumda olsa da biz, taşın altına elimizi koymaya çalışıyoruz. Çünkü bu, ilin takımı. Görüyorsunuz, amatör takım olmasına rağmen taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmıyor. İyi günde herkes dost oluyor ama kötü günde dost farklıdır. Biz de elimizden geldiğince takımımıza, memleketimizin takımına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu seneki fikstür, geçen senelere göre biraz daha zor olabilir. Çünkü 3 tane ligden düşen takım olacak. Onun haricinde şampiyonluk için 4-5 tane takım hazırlandı. O yüzden biraz daha çetin geçeceğini düşünüyorum. İlk maç Kuşadası maçı. Geçen sene de Aydınspor, Kuşadası maçıyla başlamıştı. Galibiyetle başlamıştı. İnşallah ilk maçımızı galibiyetle başlarız. Taraftarlar her zaman bizim itici gücümüz. Onlar olmadan olmuyor. Her zaman zaten yalnız bırakmıyorlar. İnşallah bu sene de yanımızda olurlar" dedi.

Kaynak: İHA
AydınsporFutbolAydınSporSon Dakika

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