Aydınspor Taraftarlarından Tesis Talebi

Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden ve Fenerbahçe'yi sahasında 6-1 yenen tek Türk takımı olma unvanını elinde bulunduran Aydınspor'un taraftarları açıklama yaparak BAL'a yükselen takımın her şeyden önce bir tesise ihtiyacı olduğuna dikkat çekip Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'nden tesis talebinde bulundu.

Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklar karşısında harekete geçerek, geçtiğimiz yıl Aydınspor Taraftarlar Derneği'ni kurdu. Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar tarafından kurulan ve kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı amaçlayan taraftarlar, son olarak yaptığı açıklama ile kulübün tesis sıkıntısına dikkat çekti. Geçen sezon Süper Amatör Lig şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen kulübün lige katılım ücretinden önce bir tesise ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Aydınspor Taraftarlar Derneği, Aydın Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Yörük Ali Efe Tesisleri ve Efeler Belediyesi himayesindeki Aydın Tenis Kulübü Misafirhanesi'ne dikkat çekerek belediye başkanlarından 'tesis' talebinde bulundu.

Konu ile ilgili dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Aydın'ımızın köklü futbol kulübü Aydınspor, geride bıraktığımız sezonda Süper Amatör Lig şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselme hakkını elde etmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, kulübümüzün önünde çok kritik bir süreç bulunmaktadır. Bölgesel Amatör Lig'e katılım ücreti olan 500 bin TL'nin 15 Ağustos 2025 saat 17.00'ye kadar yatırılması gerekmektedir. Fakat bundan da önce çözülmesi gereken hayati bir konu vardır. Kulübün tesis sorunu. Yönetim oluşturulması için ilk ve tek şart, Aydınspor'un maddi karşılığı ile kiralayabileceği bir tesise sahip olmasıdır. Efeler ilçemizde, kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilecek iki tesis bulunmaktadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Yörük Ali Efe Tesisleri ve Efeler Belediyesi himayesindeki Aydın Tenis Kulübü Misafirhanesi. Bu tesislerden birinin, uygun şartlarla Aydınspor'a tahsis edilmesi halinde yeni yönetim kurulacak, gerekli katılım ücreti temin edilerek kulübümüz Bölgesel Amatör Lig'de yerini alacaktır. Aksi halde Aydınspor'un elde ettiği sportif başarının karşılığı sahada değil, masa başında kaybedilecektir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, geçtiğimiz sezon Aydınspor'un şampiyonluk kupasını kaldırdığı törende bizlerle birlikteydi. O gün gösterilen destek ve gurur anlarının, bugün somut bir adımla taçlandırılmasını bekliyoruz. Aydınspor yalnızca bir futbol takımı değildir, şehrimizin adı, tarihi ve onurudur. Bu kulüp, yıllardır Aydın halkına armağan ettiği gururla anılmaktadır. Bugün, yarının Aydınspor'u için kritik bir dönemeçtir. Tüm yetkilileri, bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye ve Aydınspor'a sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN