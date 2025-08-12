Aydınspor Taraftarlarından Tesis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aydınspor Taraftarlarından Tesis Talebi

Aydınspor Taraftarlarından Tesis Talebi
12.08.2025 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınspor taraftarları, BAL'a yükselen takımlarının tesis ihtiyacına dikkat çekerek Aydın Büyükşehir ve Efeler belediyelerinden yardım talep etti. Kulüp, tesis sorununu çözmeden Bölgesel Amatör Lig'e katılım ücreti ödeyemeyecek.

Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden ve Fenerbahçe'yi sahasında 6-1 yenen tek Türk takımı olma unvanını elinde bulunduran Aydınspor'un taraftarları açıklama yaparak BAL'a yükselen takımın her şeyden önce bir tesise ihtiyacı olduğuna dikkat çekip Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'nden tesis talebinde bulundu.

Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklar karşısında harekete geçerek, geçtiğimiz yıl Aydınspor Taraftarlar Derneği'ni kurdu. Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar tarafından kurulan ve kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı amaçlayan taraftarlar, son olarak yaptığı açıklama ile kulübün tesis sıkıntısına dikkat çekti. Geçen sezon Süper Amatör Lig şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen kulübün lige katılım ücretinden önce bir tesise ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Aydınspor Taraftarlar Derneği, Aydın Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Yörük Ali Efe Tesisleri ve Efeler Belediyesi himayesindeki Aydın Tenis Kulübü Misafirhanesi'ne dikkat çekerek belediye başkanlarından 'tesis' talebinde bulundu.

Konu ile ilgili dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Aydın'ımızın köklü futbol kulübü Aydınspor, geride bıraktığımız sezonda Süper Amatör Lig şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselme hakkını elde etmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, kulübümüzün önünde çok kritik bir süreç bulunmaktadır. Bölgesel Amatör Lig'e katılım ücreti olan 500 bin TL'nin 15 Ağustos 2025 saat 17.00'ye kadar yatırılması gerekmektedir. Fakat bundan da önce çözülmesi gereken hayati bir konu vardır. Kulübün tesis sorunu. Yönetim oluşturulması için ilk ve tek şart, Aydınspor'un maddi karşılığı ile kiralayabileceği bir tesise sahip olmasıdır. Efeler ilçemizde, kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilecek iki tesis bulunmaktadır. Aydın Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Yörük Ali Efe Tesisleri ve Efeler Belediyesi himayesindeki Aydın Tenis Kulübü Misafirhanesi. Bu tesislerden birinin, uygun şartlarla Aydınspor'a tahsis edilmesi halinde yeni yönetim kurulacak, gerekli katılım ücreti temin edilerek kulübümüz Bölgesel Amatör Lig'de yerini alacaktır. Aksi halde Aydınspor'un elde ettiği sportif başarının karşılığı sahada değil, masa başında kaybedilecektir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, geçtiğimiz sezon Aydınspor'un şampiyonluk kupasını kaldırdığı törende bizlerle birlikteydi. O gün gösterilen destek ve gurur anlarının, bugün somut bir adımla taçlandırılmasını bekliyoruz. Aydınspor yalnızca bir futbol takımı değildir, şehrimizin adı, tarihi ve onurudur. Bu kulüp, yıllardır Aydın halkına armağan ettiği gururla anılmaktadır. Bugün, yarının Aydınspor'u için kritik bir dönemeçtir. Tüm yetkilileri, bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye ve Aydınspor'a sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydınspor, Belediye, Efeler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınspor Taraftarlarından Tesis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:02:25. #7.13#
SON DAKİKA: Aydınspor Taraftarlarından Tesis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.