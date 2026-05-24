Aydıntepe Voleybol Turnuvası Bitti

Aydıntepe Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası, oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Turnuvada, Gençlik spor şampiyon oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci, Cezaevi Müdürlüğü ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Aydıntepe Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, Aydıntepe spor salonunda tamamlandı.

Kamu kurumları, esnaf ile mahalle ve köylerden takımların katılımına açık olarak gerçekleştirilen turnuvada, takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Turnuvanın final programında üçüncülük karşılaşması Cezaevi Takımı ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasında, şampiyonluk maçı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Gençlikspor arasında oynandı.

Final müsabakalarının ardından Gençlikspor turnuvayı birinci sırada tamamladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci, Cezaevi Müdürlüğü ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Gençlikspor ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram tarafından verildi.

Turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan Kaymakam Bayram, sporun birlik ve beraberliği güçlendiren yönüne dikkat çekerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - BAYBURT