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Aykut Akgün Bursaspor'a veda etti "Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum" - Son Dakika

Aykut Akgün Bursaspor'a veda etti "Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum"

02.12.2021 19:02
Aykut Akgün Bursaspor'a veda etti "Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum"

Bursaspor'la yollarını ayıran Aykut Akgün, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

Bursaspor'la yollarını ayıran Aykut Akgün, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Tecrübeli futbolcu, yaşananların Bursaspor'un şu anki yönetimine yakışmadığını belirterek, "Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum" dedi.

Bursaspor'la yollarını ayıran Aykut Akgün, kulübe veda etti. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aykut Akgün, şunlar söyledi: "Değerli büyük Bursaspor taraftarı; Bugün iki buçuk senenin ardından veda etme zamanı. İki buçuk sene içerisinde Bursaspor Kulübü ile iyi kötü günlerimiz oldu ama hiçbir zaman bu arma için çalışmaktan ve emek vermekten vazgeçmedim. Geçen sene kulüpçe yaşadığımız zor şartlara rağmen Bursasporumuzu ayakta tutmaya hepimiz gayret ettik ve nitekim başardık. Kulüp yönetiminin, 'Artık kadroda gençleştirmeye gideceğiz' söylemi doğrultusunda yollarımızı ayırmak için masaya oturduğumuzda yönetimin talebine ve isteğine saygı göstererek çok kısa sürede masadan el sıkışarak, karşılıklı anlaşarak kalktık. Ama ne yazık ki kulüp yönetimi 4 gün sonra beni arayıp çeşitli bahaneler öne sürerek yapılan anlaşmayı bozdular ve benden farklı talepleri oldu, ben ise saygımdan ötürü o talepleri de kabul ettim ama bu yapılan koskoca Bursaspor'un şu anki yönetimine yakışmadı. Zira o gün masadan el sıkışarak kalkmıştık."

"Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum"

Aykut Akgün, şöyle devam etti: "Sözleşmeyi feshe gittiğimde kulüp başkanına ve diğer iki yöneticiye, bu yapılanların doğru olup olmadığını sorduğumda, karşı taraftan herhangi bir cevap alamadım ve sadece bakakaldılar. Yaşamış olduğum bu olaydan sonra, aslında bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum. Her mağlubiyet sonrası ortalıkta günah keçisi veya suçlu arayacaklarına keşke kendilerini hesaba çekseler. Son olarak ise, bütün bu yaşananlara rağmen Bursaspor taraftarına, hocalarıma ve bütün kulüp çalışanlara çok çok teşekkür ettiğimi iletmek istiyorum. Temennim inşallah Bursaspor'un en kısa zamanda hakettiği yerde bulunmasıdır. Saygılarımla." - BURSA

Aykut Akgün Bursaspor'a veda etti Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum
Aykut Akgün Bursaspor'a veda etti Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum

Aykut Akgün, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aykut Akgün Bursaspor'a veda etti 'Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aykut Akgün Bursaspor'a veda etti "Bu sene bir şeylerin neden yolunda gitmediğini bir kez daha anlamış oldum" - Son Dakika
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