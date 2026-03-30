Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Aykut Kocaman\'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
30.03.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, geleceğine dair konuştu. Şu anda görev almaması hakkında konuşan Aykut Kocaman, sadece Fenerbahçe veya A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor ekranlarında geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, takım çalıştırmaması hakkında yorum yaparak sadece Fenerbahçe'de ya da A Milli Takım'da çalışabileceğini dile getirdi.

"YA FENERBAHÇE, YA MİLLİ TAKIM!"

"Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Aykut Kocaman, "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim.'' dedi.

''YA F.BAHÇE YA DA MİLLİ TAKIM''

Gelecek dönemde sadece iki takım çalıştırabileceğini ifade eden Aykut Kocaman, ''Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum.'' şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Aykut Kocaman, Milli Takım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:03
Gözlerini kararttılar Galatasaray, Liverpool’un iki yıldızının peşinde
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde
21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:41:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.