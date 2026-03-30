Aykut Kocaman\'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor ekranlarında geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, takım çalıştırmaması hakkında yorum yaparak sadece Fenerbahçe'de ya da A Milli Takım'da çalışabileceğini dile getirdi.

"YA FENERBAHÇE, YA MİLLİ TAKIM!"

"Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Aykut Kocaman, "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim.'' dedi.

Gelecek dönemde sadece iki takım çalıştırabileceğini ifade eden Aykut Kocaman, ''Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum.'' şeklinde konuştu.