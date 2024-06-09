Aykut Kocaman Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında oy kullandı

Spor

- Aykut Kocaman oyunu kullandı

İSTANBUL - Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman, stadyuma gelerek oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oy kullanmak için alana geldi.

Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Kocaman, daha sonra oy kullanma kabinine girerek oyunu kullandı.