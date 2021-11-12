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Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

12.11.2021 15:20

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayacağını belirten Aykut Kocaman fikrini değiştirdi. Kocaman'ın uzun soluklu bir projeyle Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı bilgisi verildi.

40 gün önce Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, birçok takımdan teklif almış ancak 'sezon sonuna kadar kulüp çalıştırmayacağım' diyerek reddetmişti. Akşam'ın haberine göre; Kocaman, uzun soluklu bir projede görev almak istiyor ve Süper Lig'den teklif bekliyor.

AZİZ YILDIRIM'LA BULUŞTU

Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlamasına katılmıştı. Kocaman ve Yıldırım'ın buluşmasından sonra Fenerbahçe'ye döneceklerine dair haberler yapılmıştı.

Spor Toto Süper Lig, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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