Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

40 gün önce Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, birçok takımdan teklif almış ancak 'sezon sonuna kadar kulüp çalıştırmayacağım' diyerek reddetmişti. Akşam'ın haberine göre; Kocaman, uzun soluklu bir projede görev almak istiyor ve Süper Lig'den teklif bekliyor.

AZİZ YILDIRIM'LA BULUŞTU

Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlamasına katılmıştı. Kocaman ve Yıldırım'ın buluşmasından sonra Fenerbahçe'ye döneceklerine dair haberler yapılmıştı.