Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos'un yeni takımına çok şaşıracaksınız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos'un yeni takımına çok şaşıracaksınız

Geniş Video İzle

Son olarak Sevilla forması giyen ve 2024'ün Temmuz ayından bu yana bonservisi elinde İspanyol stoper Sergio Ramos, Meksika Ligi takımlarından Monterrey'e transfer oluyor. Kulüp başkanı Antonio Noriega, 38 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

30.01.2025 19:34  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, PSG ve 1 yıl süren Sevilla kariyerinin ardından 1 Temmuz 2024'ten itibaren bonservisini elinde bulunduran Sergio Ramos, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

KARİYERİNE MEKSİKA'DA DEVAM EDECEK

Adı sık sık Türk takımlarıyla da anılan 38 yaşındaki İspanyol stoper, yaklaşık 7 aylık aranın ardından Meksika Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor. Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi. Ramos'un yeni takımı, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.

SERGİO RAMOS'UN KARİYERİ

Dünyanın en iyi stoperleri arasına adını yazdıran Sergio Ramos, altyapısında yetiştiği Sevilla'da profesyonelliğe adım atıp 2005 yazında 27 milyon euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Madrid temsilcisinde sayısız başarıya imza atan Ramos, 2023 yazında ise Real Madrid kariyerini noktalayarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e bedelsiz olarak transfer oldu. Burada geçirdiği 1 sezonun ardından Sevilla'ya geri dönen Ramos, 1 Temmuz 2024'ten itibaren serbest futbolcu konumunda bulunuyor.

Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos\'un yeni takımına çok şaşıracaksınız

Meksika Ligi, Sergio Ramos, Real Madrid, Sevilla FC, Futbol, Dünya, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos'un yeni takımına çok şaşıracaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos'un yeni takımına çok şaşıracaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.